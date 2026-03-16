Руководители нефтяных компаний предупредили Трампа об усугублении энергокризиса

Главы американских нефтяных компаний предупредили администрацию президента США Дональда Трампа о вероятном усугублении энергетического кризиса, росте цен на нефть и дефиците нефтепродуктов из-за войны в Иране. Встречи представителей Белого дома с руководством Exxon Mobil, Chevron и ConocoPhillips состоялись на прошлой неделе, непосредственно господин Трамп в них не участвовал, сообщает The Wall Street Journal.

По информации источников издания, Белый дом заверил представителей отрасли, что «работает круглосуточно» для стабилизации мировых энергетических рынков. В числе принимаемых мер — дальнейшее ослабление санкций в отношении российской нефти, масштабное высвобождение энергетических резервов. Планируется также отменить закон, ограничивающий транспортировку сырой нефти между портами США, для увеличения ее поставок из Венесуэлы.

Нефтяные компании, в свою очередь, полагают, что этих мер будет недостаточно для сдерживания кризиса. Основным решением является разблокировка Ормузского пролива, через который проходит пятая часть мирового суточного объема нефти и сжиженного природного газа. По информации источников WSJ, Пентагон в настоящее время «изучает варианты», позволяющие открыть пролив «в течение нескольких недель, а не месяцев».

Влад Никифоров