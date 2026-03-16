В Че — Гевара

Во дворце спорта «Юность» прошел Третий кубок губернатора Челябинской области по баскетболу 3 на 3. В турнире приняли участие 12 команд из восьми стран, в том числе Ирана и Венесуэлы, однако главный приз и прилагавшиеся к нему 800 тыс. руб. остались в России. Сам же турнир стал событием не только спортивной, но и политической и даже светской жизни Челябинска.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер известен тем, что любит спорт, в том числе баскетбол, и не упускает шанса поиграть в лучшую игру с мячом. А иногда — и сделать это публично.

В свою очередь, тонкое чувство административной, политической и спортивной конъюнктуры всегда было свойственно Николаю Сандакову — в прошлом «политическому» вице-губернатору региона, после ряда событий в его жизни демонстрирующего недюжинные способности в качестве лидера региональной федерации баскетбола, президента баскетбольного клуба «ЧБК», лидирующего в первенстве Суперлиги, а также директора строящейся РМК-арены, которая вот-вот станет домом для большей части челябинских команд по игровым видам спорта.

Баскетбол в формате «3 на 3», еще лет 20 назад именовавшийся стритболом и бывший уделом скорее «уличных легенд», теперь олимпийский вид спорта, в котором у России, между прочим, есть серьезные успехи: и мужская, и женская сборные — серебряные призеры Олимпиады в Токио. И одним из игроков мужской сборной был уроженец Челябинска Кирилл Писклов... В общем, совокупность факторов не могла не превратиться в масштабный турнир, который быстро стал международным.

На этот раз в Челябинске удалось собрать 12 команд из восьми стран, подбор которых не оставлял сомнений в том, что организаторы тонко чувствуют актуальный контекст и за пределами баскетбольного корта.

Кроме пяти лучших команд из России были представители Армении, Бразилии, Сербии, Хорватии, Китая и даже Венесуэлы с Ираном. Последние, говорят, добирались из своей воюющей страны с невероятными транспортными приключениями. Как и венесуэльцы, в составе которых выделялся невысокий смуглый паренек с фамилией Гевара и именем Владимир. Впрочем, его усилий и отчаянных дальних бросков не хватило для успеха — до решающих матчей венесуэльцы, увы, не добрались.

Впрочем, не добрались до них и матерые, маститые сербы из Partizan 3*3, уже в 1/8 финала напоровшиеся на не менее серьезных соседей из Zagreb 3*3 (Хорватия), выигравших прошлогодний Кубок губернатора и намеревавшихся повторить успех.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Ивлев, Коммерсантъ Фото: Егор Ивлев, Коммерсантъ

Впрочем, самым интересным событием первого игрового дня стала ВИП-игра «Матч друзей», в которой губернатору региона Алексею Текслеру с товарищами (среди которых выделялись министры молодежи и информационных технологий Юрий Болдырев и Игорь Фетисов, а также экс-игрок сборной России, чемпион Европы Антон Понкрашов) противостояли игроки, наставником которых выступил легендарный центровой сборной России Виталий Носов.

Конечно, никто не мог себе представить, что команда губернатора потерпит поражение. Но все было по-честному и почти всерьез. Алексей Текслер вышел на площадку и продемонстрировал, что в свои 50 с небольшим он в прекрасной физической и игровой форме. Во всяком случае никто не помогал ему забрасывать дальний бросок, как и оформить еще пару попаданий из-под щита. Впрочем, особо и не мешали.

Остальные многочисленные ВИПы, посмотрев нужный матч, сосредоточились на фуршете и были в этом не менее успешны.

Второй день турнира стал кульминацией его спортивной части.

Хозяева площадки из челябинской команды «Курчатов» считались одними из фаворитов, однако, выступая то ли не в оптимальном составе, то ли не в оптимальной форме, оступились в четвертьфинале, проиграв АБК ББ из Санкт-Петербурга. Питерцы в итоге прошли весь турнир без поражений, одолев в полуфинале магнитогорский «Металлург» 18:10, а в решающем матче на глазах нескольких тысяч зрителей — прошлогодних победителей из хорватского Zagreb 3*3 18:14.

В качестве приза помимо собственно кубка АБК ББ получили и 800 тыс. руб. призовых. Хорватам досталось полмиллиона. В матче за третье место «Металлург» смог обыграть еще одних первоначальных фаворитов — московский клуб «Сангард Инаномо» — 17:16. Ну и стать обладателями 200 тыс. руб.

Но, пожалуй, самое сильное впечатление произвел финал проходившего параллельно основному турниру состязанию команд инвалидов-колясочников. Здесь в решающем матче челябинцы из «Преодоления» одолели тюменских «Новых сибиряков». Страсти и любви к баскетболу здесь было, пожалуй, даже больше, чем в игре профессионалов баскетбола 3 на 3. А вот призовых — поменьше. Но разве в этом счастье?

Дмитрий Моргулес