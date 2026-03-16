Следствие возбудило дело после стрельбы в сторону подростка в Петергофе

Дело о хулиганстве возбудили в отношении 61-летнего мужчины после стрельбы в сторону несовершеннолетнего в Петергофе. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГСУ СКР по Санкт-Петербургу Фото: Пресс-служба ГСУ СКР по Санкт-Петербургу

Предварительно следствие установило, что, будучи пьяным, фигурант взялся за пневматический пистолет вечером 13 марта. У дома по Парковой улице из хулиганских побуждений он выстрелил более пяти раз в сторону подростка. Он не пострадал.

После произошедшего злоумышленнику предъявили обвинение. Сотрудники ведомства устанавливают все детали инцидента.

Татьяна Титаева