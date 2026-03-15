Беспилотную опасность ввели в Волгоградской области
Беспилотная опасность действует в Волгоградской области. Об этом сообщило МЧС РФ в приложении.
Граждан просят не паниковать, сохранять спокойствие. В целях безопасности жителей призывают не подходить к окнам дома, а на улице избегать открытых пространств.
В регионе ограничена работа мобильного интернета. В экстренной ситуации звонить по телефону 112.
Последний раз режим «Беспилотная опасность» в регионе вводили в ночь на 15 марта.