Беспилотную опасность ввели в Волгоградской области

Беспилотная опасность действует в Волгоградской области. Об этом сообщило МЧС РФ в приложении.

Фото: ИА «Общественное мнение»

Граждан просят не паниковать, сохранять спокойствие. В целях безопасности жителей призывают не подходить к окнам дома, а на улице избегать открытых пространств.

В регионе ограничена работа мобильного интернета. В экстренной ситуации звонить по телефону 112.

Последний раз режим «Беспилотная опасность» в регионе вводили в ночь на 15 марта.

Нина Шевченко