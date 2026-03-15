Опасность БПЛА объявили в Пензенской области
Беспилотную опасность объявили в Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.
Фото: ИА «Общественное мнение»
Сейчас в регионе ограничена скорость мобильного интернета. В экстренной ситуации жителей просят звонить по телефону 112.
Граждан призывают сохранять спокойствие и быть осторожными. Рекомендуется отойти от окон, а также не выходить на открытые участки вне дома.
Последний раз режим «Беспилотная опасность» вводили в регионе в ночь на 15 марта.