Опасность БПЛА объявили в Пензенской области

Беспилотную опасность объявили в Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Сейчас в регионе ограничена скорость мобильного интернета. В экстренной ситуации жителей просят звонить по телефону 112.

Граждан призывают сохранять спокойствие и быть осторожными. Рекомендуется отойти от окон, а также не выходить на открытые участки вне дома.

Последний раз режим «Беспилотная опасность» вводили в регионе в ночь на 15 марта.

Нина Шевченко