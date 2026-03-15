Лихачев рассказал о сотрудничестве «Росатома» с Биллом Гейтсом

Глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что американский предприниматель Билл Гейтс сотрудничал с российской корпорацией на протяжении 10 лет. По его словам, именно благодаря реакторам «Росатома» он смог получить разрешение комиссии США по ядерному регулированию на реализацию проекта TerraPower.

«Можете спросить у Билла Гейтса. Он с нами сотрудничал больше 10 лет, и без реакторов НИИАР (Научно-исследовательский институт атомных реакторов. — “Ъ”) его проект не получил бы разрешения на строительство первой установки от американского регулятора», — заявил господин Лихачев (цитата по ТАСС). Он отметил, что это стало первым за 10 лет разрешением комиссии на строительство коммерческого реактора малой мощности в США.

«В Димитровграде (Билл. — “Ъ”) Гейтс нашел то, чего не смог найти в США: уникальную исследовательскую базу для облучения материалов», — отметил Алексей Лихачев.

В 2011 году «Росатом» и компания TerraPower, в которой Билл Гейтс является председателем совета директоров, подписали меморандум о намерениях по сотрудничеству. Они договорились о разработке ядерного реактора на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем.

Научно-технические разработки по проекту завершили в 2021 году, а последние образцы облученных материалов были отправлены в TerraPower в 2024 году. В начале марта 2026-го комиссия США по ядерному регулированию выдала компании разрешение на строительство АЭС.