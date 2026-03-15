Форменное благообразие

В субботу, 14 марта, в столичном Манеже открылась Московская неделя моды. Главным событием выходных стал индустриальный показ рабочей униформы: сотрудники крупнейших российских компаний дефилировали в одежде, разработанной модными дизайнерами и стилистами. Впрочем, работодатели не сообщили, будут ли они применять эту креативную униформу на практике.

Организаторы показа хотели продемонстрировать, что даже одежда рабочих профессий может соответствовать последним трендам в моде

Фото: Чингаев Ярослав / АГН «Москва» Организаторы показа хотели продемонстрировать, что даже одежда рабочих профессий может соответствовать последним трендам в моде

Шестая Московская неделя моды пока не сильно отличается от предыдущих пяти. Ну разве что в духе времени открыли ИИ-примерочную для всех желающих, где каждый может представить на себе образы. За семь дней в Манеже должно пройти свыше 80 показов, а вообще в мероприятии участвуют около 300 дизайнеров из России «и других стран». Впрочем, порядка 70% брендов здесь — столичные бренды, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Главным же событием открытия стал индустриальный показ рабочей униформы, который организаторы скромно аттестовали как «первый в мире». Это звучало чересчур самонадеянно: все-таки традиция дизайнерского осмысления одежды для труда насчитывает уже больше 100 лет.

Можно вспомнить хотя бы эксперименты итальянских футуристов, статьи наркома Анатолия Луначарского и концепции пролетарского гардероба от авангардистки Варвары Степановой из ВХУТЕМАСа. Теперь, в 2026 году, высказаться на эту тему решило и креативное HR-агентство Braining Group. Оно обратило внимание вот на какой парадокс: мода нередко черпает вдохновение в индустриальном производстве — комбинезоны, фартуки и функциональная одежда давно стали частью коллекций ведущих брендов, но сама рабочая униформа до сих пор часто воспринимается как непривлекательная. Организаторы решили изменить это отношение.

Показ открылся манифестом о ценности индустриальных профессий и призывом к молодежи обратить на них внимание. Затем продемонстрировали капсульные коллекции рабочей одежды для сотрудников крупнейших отечественных компаний: за ритейл отвечала Х5, за тяжелое производство — «Северсталь» и СИБУР, сферу общепита представляла «Вкусно — и точка», а легкую промышленность — холдинг БТК. Их униформу переосмыслили Игорь Андреев, Илья Мигмун и Женя Михайлова, опираясь на специфику профессий и корпоративную стратегию. А за стилизацию отвечал креативный дуэт «Миша и Китти», известный концептуальными и провокационными образами для Маши Миногаровой и Ксении Собчак.

Соавторы подчеркнули, что проект не о рабочей одежде, а о людях, которые ежедневно выполняют значимую работу.

Линейка для X5 была создана дизайнером Ильей Мигмуном, который называет сотрудников ритейла героями современного города. Он «сделал ставку на утилитарность», использовав модные тенденции этого сезона: куртки с высоким воротом, заметные линии кроя, микс материалов.

«Северсталь» показала коллекцию от дизайнера Жени Михайловой, где функциональные элементы рабочей одежды металлургов сочетались с актуальными модными силуэтами. Капсула СИБУРа, разработанная совместно с брендом ОЛОВО, была вдохновлена «образом современного ученого» и выполнена в эстетике ретрофутуризма. А сеть «Вкусно — и точка» продемонстрировала обновленную айдентику и актуальный крой. «БТК групп» представила коллекцию спецодежды для сотрудников производственных площадок пивоваренной компании «Балтика». Как утверждалось, ее дизайн учитывает особенности производственной среды: цветовые акценты помогают различать подразделения и одновременно «подчеркивают единство команды».

За режиссуру показа отвечал постановщик Валентин Сафин. Он решил, что каждая компания должна знакомить зрителей со своей философией, так что во время дефиле на экранах появлялись «вдохновляющие цитаты» об отношении к своему делу, а из динамиков звучали слоганы компаний.

Любопытно, что моделями стали сами сотрудники компаний, которые в действительности выглядели как профессиональные манекенщики.

Но вряд ли они действительно переоденутся в новую форму: организаторы показа пока ничего не сказали о том, будет ли хоть какая-то из этих коллекций реально использоваться в ежедневной работе компаний.

Иван Тяжлов