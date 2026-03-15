Трое погибли, двое пострадали в ДТП на трассе Екатеринбург – Реж – Алапаевск

На 72-м км автодороги Екатеринбург – Реж – Алапаевск три человека погибли в ДТП, еще двое пострадали, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

«На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Проводятся необходимые процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также личностей погибших и пострадавших»,— сообщили в свердловской ГАИ.

Из-за аварии на данном участке организовано реверсивное движение.

«Госавтоинспекция призывает водителей к неукоснительному соблюдению правил дорожного движения, выбору безопасной скорости, соблюдению дистанции и бокового интервала, а также к повышенной внимательности на дороге»,— сообщили в ГИБДД.