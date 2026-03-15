В Татарстане кофе в зернах подорожал на 33% за год

По итогам февраля 2026 года натуральный кофе в зернах подорожал на треть — до 2 тыс. рублей за килограмм, следует из данных Росстата.

Меньше всего подорожал кофе в заведениях быстрого обслуживания, 200-граммовая порция кофе достигла 99,96 рубля, что на 14,3% выше уровня февраля 2025 года. Растворимый кофе прибавил в цене 28,2% и теперь стоит 3 666 рублей за килограмм.

В среднем по России кофе в заведениях быстрого обслуживания подорожал на 12,24% (до 116,28 рубля за 200 г), растворимый — на 17,55% (до 4,2 тыс. руб. за 1 кг), натуральный — на 24% (до 2 тыс. руб. за 1 кг).

Влас Северин