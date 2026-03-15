В центре Казани часть фасада дома рухнула на автомобиль с водителем

В Казани на улице Космодемьянской произошло обрушение фронтона чердака дома № 5. Обломки упали на припаркованный автомобиль, в результате чего владелец машины получил травмы, сообщили в администрации Вахитовского и Приволжского районов.

Многоквартирный дом находится под управлением ТСН. По информации председателя товарищества, работы по очистке кровли от снега проводились три дня назад. Инженерные системы дома работают в штатном режиме.

В настоящее время место происшествия огорожено. Причины и обстоятельства случившегося будут устанавливаться дополнительно.

Влас Северин