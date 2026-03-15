Германия хочет законодательно ограничить частоту повышения цен на бензин
Правительство Германии предложило ужесточить контроль над ценами на топливо, чтобы сдержать необоснованное их повышение, пишет Die Press. Согласно законопроекту, операторам автозаправочных станций разрешат повышать стоимость бензина лишь один раз в день — в 12:00. При нарушении этого правила штраф может достигать €100 тыс.
В то же время закон не ограничит снижение цен в течение дня, что даст возможность операторам гибко реагировать на изменения рынка. Кроме того, власти хотят усилить антимонопольное законодательство: фирмы, желающие повысить цены, должны будут объяснять свои действия объективными причинами.
Планируется, что законопроект согласуют с парламентскими фракциями и примут в ускоренном порядке. Однако специалисты в Германии выражают сомнения в эффективности нововведений. Они опасаются, что АЗС могут изначально установить завышенную цену, избежав возможности корректировать ее на повышение в течение дня.