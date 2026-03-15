С астраханского аэропорта взыскивают 16 млн за столкновение самолетов с воронами

«Альфа Страхование» взыскивает с астраханского аэропорта более 16,2 млн руб. ущерба в порядке суброгации. Об этом сообщили в Telegram-канале пресс-службы Арбитражного суда Астраханской области.

Причиной обращения в суд стали два инцидента с лайнерами Airbus A321, RA-73716 и RA-73719. Согласно результатам расследования МТУ Росавиации, самолеты получили повреждения на взлетно-посадочной полосе, столкнувшись с серыми воронами.

Установлено, что между авиаперевозчиком «Аэрофлот» и астраханским аэропортом им. Кустодиева действует договор о наземном обслуживании. Аэровокзал несет ответственность за безопасность на территории взлетно-посадочной полосы (до 500 футов при наборе высоты). Так как инцидент произошел на этапе разбега, возмещение ущерба ложится на воздушную гавань, сказано в релизе.

Иски на суммы 10,8 млн и 5,4 млн руб. приняты к рассмотрению в сентября 2025 года. Слушания продолжатся в апреле, указано в картотеке.

Нина Шевченко