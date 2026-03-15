Афера обернулась убийством

В столице Следственный комитет России предъявил обвинение в убийстве 20-летнему футболисту Даниилу Секачу. Поддавшись уговорам мошенников, он пошел на ограбление квартиры семьи москвичей, а столкнувшись с хозяйкой, нанес ей смертельные ранения ножом. В жилье ему помогла попасть дочь жертвы, которую аферисты убедили, что Секач является сотрудником ФСБ. Вину спортсмен признал и рассказал следствию, как совершал преступление.

Даниил Секач

Фото: ФК «Урал»

О предъявлении обвинения фигуранту дела об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) 15 марта сообщили в Следственном комитете России (СКР). Фамилию подследственного правоохранители пока не называют, впрочем, известно, что речь идет об уроженце Кисловодска Данииле Секаче.

Он профессиональный спортсмен, окончил футбольную академию, был центральным защитником в екатеринбургском клубе второй лиги «Урал-2».

В СКР добавили, что фигурант в ходе допроса дал признательные показания, а также раскаялся в содеянном. 16 марта Хорошевский райсуд столицы рассмотрит ходатайство следствия о заключении обвиняемого под стражу.

Убийство стало следствием мошеннической операции, которая разрабатывалась долго и тщательно. Как рассказал на допросе сам задержанный, около месяца назад ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что имеется некая информация, которая позволяет привлечь молодого человека к уголовной ответственности. Чтобы не допустить этого, а поймать настоящих преступников, Даниилу предложили поучаствовать в «оперативном мероприятии».

По указке «правоохранителей» молодой человек раздобыл лом, кувалду, болгарку и другие подсобные средства.

13 марта Даниил отправился по указанному ему мошенниками адресу на Строгинском бульваре Москвы, в квартиру, где проживает семья Ч. Глава семейства, геодезист, в последнее время находился в командировке на Ближнем Востоке.

Между тем мошенники позвонили находившейся дома несовершеннолетней дочери хозяев квартиры и убедили ее, что необходимо открыть дверь «сотруднику ФСБ», который придет в ближайшее время. Девушка поверила.

Войдя в квартиру, молодой человек, следуя указанию «куратора», начал вскрывать находившийся там сейф. Девушку же он отослал на улицу и велел ей задержать маму, которая вот-вот должна была вернуться с работы, сообщив той, что в квартире работают сотрудники спецслужбы. Однако хозяйка жилья, 48-летняя Екатерина Ч., сразу сообразила, что ее дочь стала жертвой мошенников, и поспешила домой, чтобы предотвратить ограбление.

Увидев женщину и следуя указаниям «куратора», Секач потребовал у хозяйки квартиры назвать код от сейфа, а затем напал на нее, избил, после чего как минимум два раза ударил ножом.

От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте. Затем спортсмену все-таки удалось с помощью принесенного инструмента вскрыть сейф, в котором оказались денежные средства на сумму более $2 тыс., а также «иные ценности», в том числе инвестиционные монеты из драгметаллов.

Продолжая следовать инструкциям «правоохранителей», Секач выбросил все награбленное в окно, под которым, видимо, караулил один из аферистов, а сам остался в квартире, удерживая там и девушку.

На следующий день мошенники разрешили фигуранту несовершеннолетнюю дочь хозяев отпустить, а самому уйти.

Сотрудникам Московского уголовного розыска удалось вычислить и найти преступника по горячим следам — его задержали вечером 14 марта на Нижегородском шоссе в столице. Нож, которым была убита Екатерина Ч., был найден на месте преступления. Следователи назначили ряд судебных экспертиз, в том числе молекулярно-генетическую и дактилоскопическую. Проводятся допросы свидетелей, изучаются видеозаписи с камер видеонаблюдения, установленных поблизости от дома, в котором было совершено убийство. С их помощью правоохранители рассчитывают установить личности возможных соучастников преступления, прежде всего забравшего ценности курьера, и впоследствии выйти на его организаторов.

Александр Александров