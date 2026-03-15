Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на «Марше мира» в Будапеште заявил, что Брюссель целенаправленно готовит Европейский союз к войне. По его словам, появление солдат из ЕС на территории Украины — лишь вопрос времени.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Фото: Marton Monus / Reuters

Господин Орбан отметил, что Евросоюз уже переключился на военную экономику, активно вкладывая все больше денег в производство оружия и увеличивая военное присутствие. «Больше оружия, больше денег, больше солдат… Мы не знаем, когда первый солдат из Брюсселя ступит на украинскую землю. Но мы точно знаем: это произойдет»,— сказал глава венгерского правительства.

Венгерский премьер подчеркнул, что политики ЕС движутся навстречу конфликту и не пытаются его избежать. По мнению господина Орбана, Брюссель взялся за войну на Украине, что вызывает опасения относительно дальнейшей эскалации.

Вместе с тем венгерский премьер заявил о своей решимости сохранить Венгрию «островом безопасности и спокойствия» в неспокойном мире. Он также предупредил, что Брюссель стремится вогнать в долги не только нынешнее поколение европейцев, но и их детей и внуков ради поддержки Украины. При этом Виктор Орбан пообещал не допустить ограбления Венгрии в этом процессе.