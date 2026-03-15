Пенсионерка погибла при взрыве газа в Россоши Воронежской области

Накануне вечером в многоквартирном доме (МКД) на улице Октябрьской в Россоши Воронежской области произошел взрыв бытового газа. В результате погибла 84-летняя женщина. Об этом сообщили в администрации райцентра.

В МКД повреждены восемь квартир. В правительстве региона уточнили, что в них нарушено остекление, также между первым и вторым этажом получило разрушения деревянное перекрытие.

Жильцам предложили пункт временного размещения в гостинице «Россошь». Однако все они уехали к родственникам.

Администрация района проводит обследование дома, привлечена соответствующая организация.

Управление Следственного комитета России по Воронежской области возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ, до четырех лет лишения свободы). Прокуратура региона организовала проверку исполнения законодательства в сфере ЖКХ.

Алина Морозова