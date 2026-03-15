Свет в конце обстрела

В ночь на 15 марта Белгород подвергся новому массированному удару со стороны Украины. После налета почти двух сотен беспилотников на территорию региона по областному центру было выпущено 12 ракет. В результате повреждения получили объекты энергетики, что привело к отключению подачи тепла, электричества и воды. Всего за прошедшие сутки от обстрелов и атак БПЛА в регионе пострадали 15 человек.

Фото: Stringer / Reuters Бомбоубежище в Белгороде

В ночь на воскресенье, 15 марта в Белгородской области дважды объявлялась ракетная опасность. Ближе к двум часам ночи система противовоздушной обороны сработала над расположенным в глубине региона Чернянским округом. Атака не привела к серьезным повреждениям, никто не пострадал. А после трех часов по Белгороду со стороны Украины был нанесен ракетный удар. На фоне сигналов воздушной тревоги над городом раздалась серия из более чем десятка взрывов.

Всего, как выяснилось позже, по Белгороду выпустили 12 ракет. В очередной раз целью ВСУ стали объекты энергетики.

В результате атаки в городе начались отключения подачи электричества, воды и тепла. Никто из местных жителей не пострадал, повреждения получили пять квартир, в которых выбило окна, один частный дом и 11 автомобилей.

Утром в воскресенье губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что восстановительные работы на объектах энергетики продолжались всю ночь. Согласно его ежедневному отчету, всего с середины дня субботы по Белгородской области было выпущено 190 беспилотников. За сутки в регионе ранения получили 15 человек. Больше всего пострадавших в приграничном Шебекинском округе. Там в результате ударов по предприятиям и ехавшим по дорогам автомобилям были ранены 11 человек, в том числе боец добровольческого отряда «Орлан», защищающего область от беспилотников.

Подводя итоги ночного налета, Вячеслав Гладков отметил, что в целом минувшая неделя стала для региона тяжелой.

В результате ежедневных налетов БПЛА и обстрелов в Белгородской области погибли два человека, а 41 получил ранения.

Среди пострадавших и погибших оказались четверо бойцов «Орлана»: один из них умер, а трое были травмированы. «Хотел высказать слова благодарности каждому бойцу, который не остался дома, не остался равнодушным, а показывает пример всей стране, как нужно себя вести в этой ситуации — в ситуации, когда наша страна воюет с агрессией»,— написал господин Гладков в своем Telegram-канале. Также он назвал героями энергетиков, у которых в воскресенье профессиональный праздник.

По словам главы региона, энергетики поддерживали красоту и яркость Белгородской области, несмотря на «военное давление». За минувшую зиму только система отопления Белгорода перезапускалась 14 раз после ликвидации последствий ударов ВСУ.

Накануне последнего обстрела белгородские власти провели совещание с президентом компании «Ростелеком» Михаилом Осеевским. На встрече обсуждалось обеспечение связью жителей приграничных территорий, где инфраструктура регулярно попадает под обстрелы ВСУ. Как рассказал губернатор Вячеслав Гладков, с господином Осеевским обсуждалось строительство центра обработки данных, который должен послужить гарантом бесперебойной работы государственных информационных систем в условиях возможных перебоев подачи электроэнергии.

Минувшей ночью ракетная опасность объявлялась и в соседних с Белгородской областью регионах. Системы оповещения включались в Брянской, Воронежской и Орловской областях. Местные власти при этом не сообщали о нанесении ракетных ударов.

Сергей Толмачев, Воронеж