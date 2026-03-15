Бастрыкин проверил ход строительства кадетского корпуса СКР в Петергофе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин проверил ход строительства кадетского корпуса ведомства. По итогам визита он дал дополнительные поручения, сообщили в пресс-службе Следкома.

В Петергофе ведутся ремонтно-строительные работы на территории Санкт-Петербургского объединенного кадетского корпуса СК России. Господин Бастрыкин осмотрел ключевые объекты строящегося здания, в том числе учебный корпус с профильными классами, спортивным залом и бассейном, общежитие.

Во время оперативного совещания глава ведомства акцентировал внимание на необходимости строгого следования всем техническим стандартам. Александр Бастрыкин отметил, что это основа безопасности и комфорта для будущих кадет. Cовременная материально-техническая база должна способствовать обучению и патриотическому воспитанию молодежи.

