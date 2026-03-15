В Москве побит третий за март рекорд максимальной температуры

В Москве установлен новый суточный максимум дневной температуры. 15 марта она почти достигла +10 °С, что стало рекордом для этой даты. Такими наблюдениями поделился ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram.

Как отметил синоптик, к 13:00, по данным опорной метеостанции столицы на ВДНХ, воздух прогрелся до +9,9 °С. Это стало на одну десятую градуса выше прежнего дневного рекорда максимальной температуры воздуха, который пришелся на 2015 год.

«Таким образом, в Москве установлен уже третий в марте температурный рекорд»,— сообщил господин Леус.

Он также сообщил, что рекордный показатель еще может обновиться, поскольку температура воздуха остается высокой. Как сообщал Гидрометцентр России, предыдущие рекорды были зафиксированы 12 марта, когда температура воздуха прогрелась до +13,8 °С, и 13 марта (+12,6 °С).