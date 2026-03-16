Константин Костин, руководитель Фонда развития гражданского общества:

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

— Лидерство «Единой России» обусловлено двумя партийными активностями: стартом предварительного голосования и вторым отчетным форумом в Ростове-на-Дону, посвященным выполнению народной программы в сфере строительства и ЖКХ. Эта тема объективно выгодна для партии, поскольку, с одной стороны, входит в топ-5 запросов граждан, а с другой — позволяет продемонстрировать реальную работу и успехи власти в этом направлении за последние пять лет. Электоральная классика: понятно, наглядно, важно для больших социальных групп.

«Новые люди» успешно конкурируют с ЛДПР за лидерство в альтернативной повестке. На прошедшей неделе представитель ВЦИОМа заявил, что текущая динамика рейтингов позволяет говорить о наличии у «Новых» потенциала побороться с коммунистами и ЛДПР за второе-третье место. Также были заметны попытки «Новых людей» спозиционировать себя на антизапретительной тематике.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий на выездном заседании фракции в Подмосковье постарался побороться за симпатии женского электората (наиболее внимательного и активного). Несмотря на очевидные риски, учитывая прошлые скандалы, попытка с электоральной точки зрения как минимум не бессмысленная.

Медийный фон вокруг «Справедливой России» (СР) поддержала дискуссия ведущих СМИ о том, что уполномоченного по правам человека Татьяну Москалькову сменит другой представитель СР Яна Лантратова. А сама Москалькова может войти в тройку лидеров предвыборного списка эсеров. Помимо медийности эта дискуссия дает возможность СР подчеркнуть место партии в системе власти и участие в формировании конфигурации на следующую каденцию.

Евгений Минченко, президент Российской ассоциации по связям с общественностью:

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

— «Новые люди» стали главными бенефициарами этой недели исходя из свежей социологии, благодаря которой развернулась тема борьбы за второе место. Я поставил достаточно низкие оценки КПРФ и ЛДПР, потому что они эту тему никак не отыграли, равно как и «Справедливая Россия». У эсеров на недавних партийных учениях говорилось, что партия поборется за второе место, но социологически это не подтверждается. Они историю про второе место сами заявили, но не отработали. У «Единой России» больших всплесков не было, но в общем партия двигается стабильно, аккуратно занимается подготовкой к предварительному голосованию.

Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика»:

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

— Публикация свежих рейтингов ВЦИОМа, согласно которым «Новые люди» обогнали КПРФ, вызвала относительно высокую интерпретационную активность. КПРФ в ответ начала контрборьбу, которая, правда, не находилась в центре внимания. Тем не менее «Новые люди» создали ощущение, что они почти вторые. Это более живая тема, чем просто предвыборные обещания: тема нишевая, но зацепившая по крайней мере политизированную аудиторию.

ЛДПР показала способность к самообновлению и самокоррекции. Слуцкий отошел от политики принуждения всех женщин к рождению (о чем в партии говорили год назад) в сторону более здравой позиции. Тема принуждения к рождению не является хайповой, и способность партии и ее лидера корректировать позицию (необязательно по всем вопросам занимать экстремальную нишу) заслуживает поощрения.

У лидера «Справедливой России» Сергея Миронова на неделе были яркие заявления по теме интернета, и они тиражируются, но ничего другого пока не появляется. А «Единая Россия» пока занимается скорее своими внутренними процессами: готовится к праймериз и определяет списки кандидатов, с которыми не очень торопится.