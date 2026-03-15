Дом певца Бинга Кросби выставлен на продажу за $29 млн

Дом американского певца Бинга Кросби в городе Хилсборо в Калифорнии был выставлен на продажу за $29 млн, пишет The Wall Street Journal. Его продают инвесторы Мехрдад и Неда Эли, купившие особняк в прошлом году за $25 млн и обновившие его.

Бинг Кросби, пик популярности которого пришелся на 1930–1940-е годы, считается одним из самых успешных эстрадных певцов США. По некоторым подсчетам, число проданных записей его песен превышает 1 млрд, он был одним из самых продаваемых исполнителей XX века.

Особняк в Хилсборо в стиле французского шато был построен в 1920-е годы, в нем 11 спален и 15 ванных комнат. В 1960-е Кросби подарил его своей второй жене Кэтрин Грант. В 2025 году наследники Кросби, который умер в 1977 году, выставили особняк на продажу. Поначалу они рассчитывали получить за него $40 млн, но в итоге продали его супругам Эли на $15 млн дешевле.

Яна Рождественская