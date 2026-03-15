В Новочеркасске ветеран труда отметила столетний юбилей

Жительница Новочеркасска Евдокия Васильевна Удод отметила столетний юбилей, рассказал в соцсетях глава города Павел Исаков.

Ветерана труда и вдову участника Великой Отечественной войны поздравил глава города вместе с коллегами и депутатом городской Думы Сергеем Осадчим.

Евдокия Васильевна родилась в Калининской области, в 1930 году семья переехала на Дальний Восток. После окончания Педагогического колледжа Народов Севера она работала воспитателем в детском доме Владивостока. В 1947 году вместе с мужем-фронтовиком переехала в Ленинград, где трудилась на заводе Радиокерамики. В 1950 году возглавила бригаду коммунистического труда.

С 1963 года Евдокия Васильевна проживает в Новочеркасске. Более 15 лет она отдала работе на заводе «Магнит». За многолетний добросовестный труд награждена медалью «За доблестный труд».

У юбилярши большая семья — дочь, трое внуков, пятеро правнуков и праправнук. «Общаясь с юбиляршей и родственниками, понимаешь, что секрет долголетия в труде, доброте и заботе о близких»,— отметил глава города, пожелав имениннице крепкого здоровья.

Тат Гаспарян