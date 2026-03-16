Вагоны на распутье

Крупнейшие железнодорожные операторы показали лучшие результаты в сфере объема перевозок в 2025 году, чем сеть в среднем: объем перевозок у них снизился на 2,1%, а погрузка ОАО РЖД — на 5,6%. По грузообороту динамика по итогам года оказалась одинаковая. Аналитики ожидают, что 2026 год для операторов будет сложным, однако сокращение парка и улучшение экономических условий для экспортеров должны привести к росту показателей всего сектора.

Объем перевозок крупнейших железнодорожных операторов в 2025 году снизился на 2,1%, что лучше динамики в целом на сети: погрузка ОАО РЖД сократилась за тот же период на 5,6%. Грузооборот упал на 1,2%, что соответствует показателям железной дороги в целом. Это следует из рейтинга операторов INFOLine Rail Russia Top за 2025 год.

Tоп-20 крупнейших железнодорожных операторов РФ за 2025 год Выйти из полноэкранного режима Место в целом По количеству вагонов 2025 год 2024 год по перевозкам по грузообороту в собственности в управлении ПГК 1 1 1 1 3 3 ФГК 2 2 5 7 1 1 НТК 3 4 2 2 6 4 «Атлант» 4 8 4 4 2 2 «Трансойл» 5 6 3 5 5 7 «Деметра-Холдинг» 6 3 8 9 7 7 Globaltrans 7 5 7 8 4 6 «Модум-Транс» 8 7 6 3 12 5 «Уголь-Транс» 9 9 9 6 10 12 «Трансконтейнер» 10 11 12 10 8 9 RailGo 11 13 13 17 9 10 «Газпромтранс» 12 12 15 14 14 11 «Нефтетранссервис» 13 10 14 15 11 13 «Новотранс» 14 14 11 11 13 14 «Первый промышленный оператор» 15 15 10 18 15 16 «ЛУКОЙЛ-Транс» 16 16 16 23 — 15 «Транспортные технологии» 17 17 18 19 18 17 «Урал Логистика» 18 24 24 26 16 20 FESCO 19 19 22 12 17 19 НХТК 20 21 25 25 25 18 Открыть в новом окне Источник: Infoline Rail Russia Top.

Верхушка рейтинга не изменилась. Первое место по-прежнему занимает Первая грузовая компания (ПГК, принадлежит «Авроре Инвест»), лидирующая по всем видам производственных показателей. ПГК за год нарастила объем перевозок на 0,2% и потеряла 2,3% грузооборота. Лидер по объему парка в управлении и в собственности — подконтрольная ОАО РЖД Федеральная грузовая компания (ФГК) — на втором месте в рейтинге, при этом ФГК потеряла наиболее существенные объемы как перевозок, которые сократились на 30,3%, или на 31,8 млн тонн, так и грузооборота, упавшего на 25,9%, или на 44,1 млрд тонно-километров. На третьем месте — Национальная транспортная компания: ее объем перевозок сократился на 2,1%, грузооборот — на 19,1%. Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров также указывает на рост позиций «Атланта», находящегося на четвертом месте, и соответствующее снижение рейтинга «Деметра-Холдинга» в силу перехода от одного к другому «Грузовой компании» и «Транслеса». «Атлант» в 2025 году нарастил перевозки более чем вдвое, грузооборот — на 84,9%. Также Михаил Бурмистров отмечает агрессивную борьбу в течение всего 2025 года за долю рынка, «в которой наиболее сильную динамику перевозок показали ПГК и "Трансойл"».

В ПГК “Ъ” сообщили, что сегодня рынок грузовых железнодорожных перевозок переживает глубокую структурную перестройку. «В 2025 году падали объемы погрузки на фоне замедления деловой активности, избыток парка усиливал давление на эффективность использования вагонов, арендные ставки неумолимо шли вниз, а стоимость ремонта росла опережающими темпами»,— рассказывают в компании. В 2025 году главная особенность рынка — волатильность — ощущалась особенно сильно, подчеркивает генеральный директор ФГК Дмитрий Мурев. «Мы наблюдали охлаждение строительного сектора, замедление инвестиционной активности в капитальное строительство, уменьшение мировых цен на энергетический уголь, конкуренцию с автотранспортом за ряд грузов»,— отмечает он. Господин Мурев рассказывает, что для нивелирования влияния этих обстоятельств компания в том числе начала эксплуатацию восьмиосного подвижного состава, расширилась номенклатура перевозимых грузов с применением вагонокомплектов контейнер open-top плюс фитинговая платформа, добавились контрейлерные маршруты. Несмотря на общее снижение погрузки, в ФГК отмечают позитивную динамику работы собственного парка, «что связано в том числе с работой компании по договору о взаимодействии с ОАО РЖД»: оборот полувагонов ФГК улучшился почти на 10%, доля организованных маршрутов на входе на полигон Западно-Сибирской железной дороги увеличилась на 10%. По итогам 2025 года, рассказывает господин Мурев, ФГК «сохранила свою приверженность перевозкам социально значимых грузов, доля которых в общей погрузке компании составила 55%».

«По мере адаптации операторов к новым экономическим условиям и более взвешенного подхода к управлению парком можно ожидать постепенной нормализации баланса подвижного состава на сети»,— отмечают в ПГК. В компании рассказали, что смогли отказаться от привычной модели «обеспечить максимальную занятость вагона» и стали более избирательными. «Ключевыми задачами остаются для нас в 2026 году операционная эффективность, финансовая устойчивость, а также повышение гибкости управления парком»,— добавляют там. Основными задачами ФГК на 2026 год, рассказывает Дмитрий Мурев, являются привлечение грузовой базы и задействование собственных вагонов, повышение технологической эффективности работы парка. «Мы ожидаем в 2026 году ускорения оборота полувагона ФГК на трое с половиной суток к уровню 2025 года»,— отмечает он.

Уже понятно, что в 2026 году грузовая база расти не будет, отмечает Михаил Бурмистров, а погрузка в лучшем случае сохранится на уровне предыдущего года, а при других сценариях снижение может составить 2–2,5%. Опережающий рост тарифов, отмечает эксперт, продолжает подрывать конкурентоспособность железной дороги по сравнению с автотранспортом. Ожидается, что будет расти количество неотремонтированных вагонов в силу того, что стоимость капремонтов в течение 2025 года по полувагонам выросла в шесть раз, с 200 тыс. до 1,2 млн руб., по прочим родам подвижного состава — в 2,5–4 раза, до 550–850 тыс. руб. Операторы в этих обстоятельствах сокращают арендованный парк, где-то идет ускоренное списание, наблюдаются консолидационные процессы.

Основные надежды рынка, полагает Михаил Бурмистров, связаны с продолжением сокращения профицита парка и ослаблением рубля, что даст свободнее вздохнуть экспортерам. По мнению господина Бурмистрова, дно рынка либо наблюдается сейчас, либо будет пройдено буквально в ближайший месяц: уже в апреле, отмечает он, большинство участников рынка ожидают начала восстановительного роста ставок и доходности оперирования.

Наталья Скорлыгина