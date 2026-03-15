Видеоклипы растягивают вертикально

В России сокращается производство музыкальных клипов. Для представителей индустрии они стали слишком дорогими. На смену привычным роликам приходят короткие видео, отмечают участники рынка.

Этот формат больше подходит для стримингов и позволяет сэкономить, пояснил сооснователь и продюсер продакшн-студий Spot Film и Big Black Studio Павел Галин:

«Бюджеты формировались у нас, в том числе, и большими площадками, которые присутствовали в России. Ротация артистов была у нас на Spotify, Apple Music. Клипы, соответственно, набирали просмотры на YouTube, и тем самым давали определенную монетизацию. Исполнители крайне редко выделяли бюджеты в полном объеме.

А что касается молодых артистов, то они просто нацелены на так называемую TikTok-аудиторию, и это немножко другой формат. Это короткие ролики, на которые не нужен такой большой бюджет. Планирование, подготовку и так далее, условно говоря, можно силами одного артиста, либо с помощью двух-трех ассистентов организовать.

Большое количество музыкального видеоряда построено как раз на так называемом стритстайле и лайфстайле. И музыканты очень часто не выпускают клипы, а прогревают аудиторию короткими шортсами. В итоге они зачастую получают большие охват и ротацию, чем те артисты, которые тратят огромные деньги, занимаются серьезным пре-продакшном».

При этом вирусные ролики в TikTok способны собирать миллионы просмотров даже у артистов эстрады. Так, в 2024 году в тренды платформ неожиданно попала Надежда Кадышева с песнями «Плывет веночек» и «Течет ручей». По данным «Яндекс. Музыки», благодаря этому у исполнительницы было 1,5 млн слушателей в месяц. Но многие артисты не готовы пробовать новые форматы, отметил музыкальный предприниматель и продюсер, основатель лейбла TrueMusic Антон Пронин:

«Формат вертикальных видео сейчас самый востребованный. Его аудитория максимально эффективно и с большим удовольствием потребляет, чем тот же самый длинный формат видеоклипов. Они длятся три минуты. Сейчас для людей это уже много.

С одной стороны, безусловно, поп-музыка, новый хип-хоп более просматриваемые, но при этом другие жанры тоже это используют. На мой взгляд, если снять прикольный, интересный, динамичный ролик даже на кусок классического произведения в исполнении оркестра, то он вполне может завируситься в TikTok.

Буквально еще два года назад говорили, что основная аудитория этой площадки — дети 12-14 лет. Но это сейчас не имеет вообще никакого отношения к тому, что происходит. Моему тестю 69 лет, и TikTok — основной канал, где он смотрит видео».

Согласно данным TikTok, две трети пользователей из США узнают о новых для себя артистах через их платформу, а 63% находят там неизвестные для себя песни. Так, некоторые исполнители становится популярными исключительно за счет соцсети. Среди них — Doja Cat и bbno$. Но говорить о полном отказе участников индустрии от музыкальных клипов все равно рано, считает директор по работе с независимыми артистами и лейблами дистрибутора Pulse Владимир Юрченко:

«Я бы точно не говорил о полном отказе от видеоклипов. Скорее сейчас происходит трансформация их роли в музыкальном маркетинге. Если раньше мы жили в эпоху музыкального телевидения и огромного влияния YouTube, который стал основным драйвером роста этой видеокультуры после MTV, то сейчас это время подошло к концу.

MTV закрылся, другие музыкальные видеоканалы тоже трансформировались в более развлекательный контент, YouTube понижает в алгоритмах выдачу музыкальных клипов. Локальных же площадок, алгоритмически продвигающих видеоклипы, до сих пор не появилось: и Rutube, ни "Дзен" не стали заменой YouTube в этом отношении. Поэтому многие отказались от видеопроизводства, сделав фокус на вертикальных форматах.

Но клипы до сих пор важны, они играют одну из самых ключевых ролей в построении образа артиста.

И те из них, кто фундаментально занимается своим образом, своей аудиторией, построением своей вселенной, своего мира, не могут отказаться от съемок клипа. Это, скорее, хорошо, потому что такие видео — очень сильное творческое высказывание. Поэтому я считаю, что клипы не умрут, они просто станут снова таким же дорогостоящим, элитным продуктом, как это было в эпоху MTV, когда их делали только по особым случаям.

Их снимали как раз для построения образа артиста и верификации какой-то песни. Трек с клипом в 90% случаев гораздо важнее и успешнее, чем песня без видеоряда, просто потому что его наличие верифицирует этот трек как произведение, которое заслужило полноценную визуализацию».

По данным музыкальной студии UpSound, средний бюджет для создания клипа в России сейчас составляет от 200 тыс. руб. до 500 тыс. руб.

Астон О`Cалливан