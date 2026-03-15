КСИР заявил о запуске ракет «Саджил» по командным центрам Израиля

Корпус стражей исламской революции нанес удар по Израилю с использованием твердотопливных ракет средней дальности «Саджил». Об этом командующий воздушно-космическими силами КСИР Маджид Мусави написал в соцсети Х..

Это первое применение таких ракет с начала конфликта, добавил господин Мусави. По его словам, атака была направлена на командные центры воздушных операций израильской армии.

Это уже седьмой ракетный обстрел израильской территории со стороны Ирана с начала суток, сообщает The Times of Israel. В результате последней атаки, по данным экстренных служб, пострадали еще два человека в городах Бней-Брак и Рамат-Ган.

Ракеты «Саджил» в разных модификациях способны поражать цели на расстоянии до 2,5 тыс. км. Их применение стало частью 54-й волны операции «Правдивое обещание 4». Также были использованы сверхтяжелые ракеты «Хорремшахр», «Гадр», «Хейбаршекан», «Эмад».