Пук «Незабудок»

11-я церемония вручения российской национальной музыкальной премии «Виктория» прошла в Москве на «Live Арене». Церемония в очередной раз стала бенефисом Михаила Гуцериева — крупного бизнесмена, поп-поэта и ключевого соучредителя «Виктории». Константин Баканов в очередной раз пытался подсчитать, сколько раз артисты благодарили со сцены «дорогого Михаила Сафарбековича», но в этом году сбился со счета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Леонид Агутин, один из ветеранов «Виктории», свое награждение в этом году счел «премией за выслугу лет»

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Леонид Агутин, один из ветеранов «Виктории», свое награждение в этом году счел «премией за выслугу лет»

Премия «Виктория» могла стать для отечественного шоу-бизнеса XXI века прорывом. В отличие от других российских музыкальных премий, она напрямую не была связана с медиакорпорациями. «Муз ТВ», «Русская медиагруппа», АРС и другие крупные игроки шоу-бизнеса на своих церемониях продвигали свои форматы и выбирали лауреатов из числа лояльных этим форматам артистов. Невозможно было представить себе, скажем, лауреата «Золотого граммофона», чьи песни не звучат на «Русском радио».

Лауреатов же «Виктории» выбирают несколько сотен академиков: продюсеры, музыкальные критики, композиторы, певцы. Совсем как на Grammy, на которую «Виктория» поначалу так хотела походить.

Благодарить Гуцериева и продвигать на его церемонии его же песни, которые есть в репертуаре почти всех российских поп-артистов,— это было скорее чем-то вроде доброй традиции. А за подсчетом голосов до 2022 года следила всемирно известная аудиторско-консалтинговая компания Ernst & Young. Таким образом, сохранялась видимость честности.

Однако в номинации «Поэт года» все равно неизменно побеждал Михаил Гуцериев. А в других номинациях так или иначе фигурировали, а часто и побеждали песни на стихи бизнесмена, который, в свою очередь, никогда не отказывал дружественным исполнителям в финансовой помощи.

Вот и в этом году призы «Музыкальное видео года» и «Песня года» получил Дима Билан за композицию «Горький дождь», написанную Михаилом Гуцериевым. Представляя авторов песни, Дима назвал имя поэта последним, и казалось, что даже артистам, творчески близким поэту года, уже неловко за всю эту ситуацию. Но, когда Билан выходил за вторым призом, вручавший ему статуэтку Максим Дунаевский напомнил: «Дима, надеюсь, ты объявишь авторов?» И Билану пришлось снова говорить «огромное спасибо Михаилу Сафарбековичу Гуцериеву». Благодарили поэта-миллиардера и Ани Лорак, ставшая певицей года с песней Гуцериева «Мужчина мой», и Алсу, спевшая его песню «Чужая» в качестве гостьи церемонии.

Победитель в номинации «Хип-хоп-исполнитель года» Егор Крид честно признался: «Я, наверное, должен был бы исполнить песню "Malo", за которую получил награду, но хотелось бы исполнить песню "Незабудки" на слова Михаила Гуцериева. У него, кстати, день рождения в один день с моей мамой, 9 марта». Такое вот непреодолимое желание распирало артиста. Человек он материально вполне независимый и довольно своенравный: в отчетном году не побоялся вступить в публичный конфликт с самой Екатериной Мизулиной. Но противиться строчкам «Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет» и «Звоню ночами через день, но, чувствую, не ждешь», видимо, было выше его сил.

Дважды на нынешней «Виктории» был отмечен Леонид Агутин. Именно он на самой первой церемонии тогда еще безымянной премии отобрал у бизнесмена-учредителя премию в номинации «Поэт года». Коллекция Агутина пополнилась в этом году статуэтками «Композитор года» и «Концерт года» за шоу в «Лужниках». Агутин скромно счел награды «премией за выслугу лет».

На сцене появились Сергей Лазарев, Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Полина Гагарина, Владимир Пресняков, Алсу, но была и башкирская интернет-сенсация Ay Yola. С вирусным хитом «Homay» она обошла всех конкурентов в номинации «Группа года». Участники Ay Yola сообщили со сцены, что число прослушиваний их песни на цифровых площадках превысило 3 млрд. В разговоре с корреспондентом “Ъ” музыканты напомнили, что песня была на топ-позициях в 30 странах мира, опережая по популярности Леди Гагу, Бруно Марса и Кендрика Ламара. Год назад песня «Homay» вошла в тoп-5 мирового Shazam.

На вопрос “Ъ” о том, опираются ли организаторы церемонии при формировании списков номинантов на статистику стриминговых платформ, президент премии «Виктория» Юрий Костин коротко и с улыбкой ответил: «Пока никак не опираемся, но будем».

Пока перо Михаила Гуцериева не устало, видимо, торопиться некуда.

Большая часть актуальной современной музыки остается вне поля зрения академиков, но и они не смогли не заметить успех песни группы «Бонд с кнопкой» «Кухни», даже несмотря на то, что текст к ней написал другой поэт — лидер группы Илья Золотухин. «Бонд с кнопкой» победила в номинации «Лучшая рок-группа или рок-исполнитель», причем в конкурентной борьбе с группой ДДТ. Эта номинация осталась островком независимой музыки в море «Незабудок».