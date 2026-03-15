Жителя Черняховска арестовали по обвинению в поджоге автомобилей полицейских

В отношении жителя Черняховска возбудили уголовное дело. Его обвиняют в умышленном поджоге автомобилей двух сотрудников правоохранительных органов, сообщили в СУ СКР по Калининградской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СУ СКР по Калининградской области Фото: Пресс-служба СУ СКР по Калининградской области

Мужчина в возрасте 50 лет стал фигурантом дела, возбужденного по статьям об умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога и применении насилия в отношении представителя власти. По информации следствия, в ночь на 12 марта злоумышленник из-за личной неприязни совершил поджог автомобилей двух полицейских, а после скрылся.

Фигурант три года назад применил силу в отношении дознавателя в фойе дежурной части МО МВД РФ. Тогда правонарушитель привлекался к уголовной ответственности за мошенничество. Жителя Черняховска задержали и предъявили обвинение, он арестован.

Татьяна Титаева