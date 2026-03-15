Ограничения на полеты в аэропорту Нижнего Новгорода сняты

Росавиация сообщила о снятии в аэропорту Нижний Новгород ограничений на прием и выпуск рейсов, которые вводились 15 марта для обеспечения безопасности полетов. В воскресенье днем задерживались пять рейсов, четыре из них аэропорт принял в качестве запасного из-за ограничений в аэропортах Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Еще четыре рейса в Нижний Новгород задержаны в городах отправления, уточнили в пресс-службе нижегородского аэропорта.

Сейчас аэропорт работает в штатном режиме.

Владимир Зубарев