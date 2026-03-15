Скончался экс-глава Мотовилихинского района Перми

15 марта скончался бывший глава Мотовилихинского района Перми Игорь Сальников. На соответствующее сообщение в соцсетях мэра Ижевска Дмитрия Чистякова обратил внимание «Ъ-Урал». Причины смерти не уточняются. С февраля 2025 года господин Сальников был руководителем муниципального предприятия «Ижгорэлектротранс» (ИжГЭТ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: страница Дмитрия Чистякова в соцсети Фото: страница Дмитрия Чистякова в соцсети

Игорь Сальников занимал пост руководителя Мотовилихинского района с марта 2023-го по июнь 2024 года. Ранее работал в Ижевске и возглавлял МКП «Горсвет», был гендиректором Ижевских электрических сетей, работал замглавы администрации города.