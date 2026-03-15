Пермская лыжница завоевала третье золото на Паралимпиаде-2026

Представительница Прикамья Анастасия Багиян, выступающая в соревнованиях для спортсменов с нарушением зрения, победила в «разделке» на 20 км и принесла сборной России седьмую золотую медаль на Играх в Италии. Вместе с Сергеем Синякиным она показала результат 43 минуты 59,1 секунды. Второе место заняла Симона Бубеничкова из Чехии, третьей стала китаянка Ван Юэ.

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

24-летняя Анастасия Багиян стала трехкратной паралимпийской чемпионкой. Ранее на Играх-2026 россиянка завоевала золото в спринте и в «разделке» на 10 км. Это пока лучший результат среди российских спортсменов.

Паралимпиада закрывается сегодня.