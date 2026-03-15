Чем известен Рафаэль Гросси

Рафаэль Мариано Гросси родился 29 января 1961 года в Буэнос-Айресе (Аргентина). Окончил факультет политологии частного Аргентинского католического университета и Институт дипломатической службы Аргентины. Имеет докторскую степень по истории и международной политике Института высших международных исследований Женевского университета (Швейцария).

Фото: Ramil Sitdikov / Reuters

В 1998–2001 годах представлял Аргентину при НАТО. Одновременно был начальником канцелярии в посольстве Аргентины в Бельгии и Люксембурге, а также возглавлял группу экспертов ООН по вопросам международного регистра вооружений.

В 2002–2007 годах руководил канцелярией генерального директора МАГАТЭ Мохаммеда аль-Барадеи и был советником Организации по запрещению химического оружия.

С 2007 по 2009 год занимал должность специального советника по ядерным вопросам комитета по стратегическому планированию в Министерстве федерального планирования и инвестиций Аргентины, входил в Государственную комиссию по космической деятельности.

В 2010–2011 годах вновь возглавлял канцелярию гендиректора МАГАТЭ. В этом качестве несколько раз посещал КНДР, участвовал во встречах с представителями Ирана для достижения соглашения в ядерной области. С 2011 по 2013 год — заместитель гендиректора МАГАТЭ Юкии Амано.

В 2013-м назначен послом Аргентины в Австрии, постпредом этой страны при международных организациях в Вене. В 2014–2016 годах занимал должность председателя Группы ядерных поставщиков, которая объединяет основных экспортеров и производителей ядерных материалов.

2 декабря 2019 года делегаты специальной сессии Генеральной конференции МАГАТЭ утвердили Рафаэля Гросси на пост нового генерального директора организации. В 2023-м переизбран на второй срок.

В интервью «Ъ» гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси рассказал о ситуации вокруг Запорожской АЭС и ядерной безопасности в Иране.