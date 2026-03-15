Авиакомпания «Победа» вернет прямые рейсы из Петербурга в Минск

Санкт-Петербург и Минск свяжут еще одним прямым рейсом. О намерении возобновить перелеты по этому маршруту сообщили в пресс-службе авиакомпании «Победа».

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Самолеты начнут летать из Петербурга в столицу Беларуси с 29 марта. Рейсы будут осуществляться четыре раза в неделю, а с марта — каждый день.

Также «Победа» возобновляет авиасообщение Москва — Минск. Самолеты начнут вылетать из аэропорта Внуково с 20 апреля, в неделю будут осуществлять пять рейсов.

Татьяна Титаева

