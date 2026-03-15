Гросси прокомментировал выдвижение на пост генсека ООН и заявил о глубоком кризисе организации

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью «Ъ» прокомментировал выдвижение своей кандидатуры на пост генерального секретаря ООН. Он согласился с мнением о глубоком кризисе всемирной организации.

«Налицо глубокий кризис. В том числе кризис доверия. И это, конечно, нехорошо»,— заявил господин Гросси. Он напомнил, что СССР, правопреемницей которого является Россия, был государством-основателем ООН, созданной после войны, в которой страна потеряла более 20 млн человек.

«ООН была призвана стать гарантией того, что подобное никогда не повторится. Но сегодня мы видим все больше конфронтации, напряженности, войн. И это приоритетный вопрос»,— подчеркнул глава МАГАТЭ. По его словам, опыт работы в агентстве позволил бы ему внести реальный вклад в повышение эффективности ООН. «Убежден, что следующий человек на этом посту должен обладать глубоким пониманием интересов государств и конфликтов между ними — причем с самых разных точек зрения»,— добавил господин Гросси, отметив, что ООН «не какая-то прославленная неправительственная организация».

