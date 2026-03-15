Глава МАГАТЭ заявил о необходимости защищать ДНЯО любой ценой

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность изменением риторики вокруг ядерного оружия. В интервью «Ъ» он указал в том числе на риски для Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

По словам господина Гросси, инспекционные усилия агентства продолжаются интенсивно. Однако сейчас, добавил глава МАГАТЭ, ряд стран, которые «не рассматривали соответствующие вопросы в самых смелых мечтах», сейчас думают о пересмотре своих позиций. «Проблема, на мой взгляд, заключается в новом дискурсе о ядерном оружии как о чем-то, что может обеспечить странам, не обладающим им, большую безопасность, чем у них есть сейчас»,— заявил он.

Глава МАГАТЭ подчеркнул, что разделяет опасения, звучащие в том числе в России, по поводу этой тенденции. «И в этом плане я согласен с теми, в том числе в Москве, что этот дискурс вызывает опасения. В том числе в плане перспектив Договора о нераспространении ядерного оружия»,— отметил Рафаэль Гросси.

Признавая наличие претензий к имплементации договора, он назвал ДНЯО «большой историей успеха». «Несмотря ни на что, в нашем мире, полном неопределенностей, я считаю его большой историей успеха и убежден, что его необходимо защищать любой ценой»,— заключил гендиректор МАГАТЭ.

