Гросси допустил, что в будущем ЗАЭС сможет покрыть часть энергопотребностей Украины

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси высказался о возможном задействовании Запорожской АЭС для покрытия части энергопотребностей Украины после окончания боевых действий. В интервью «Ъ» он подчеркнул, что не хотел бы забегать вперед в плане обсуждения перспектив возобновления работы станции, но допустил, что стороны могут выйти на «понимания» относительно использования электроэнергии, которую она способна вырабатывать.

«ЗАЭС способна вырабатывать шесть гигаватт электричества. России такие объемы, насколько я понимаю, не нужны»,— отметил господин Гросси.

По его словам, это создает пространство для взаимоприемлемых развязок. "Исходя из здравого смысла можно себе представить, что здесь представляется хорошая возможность частично покрыть энергетические потребности Украины, одновременно сняв опасения России по поводу эксплуатации станции с точки зрения саботажа, проблем с цепочкой поставок и так далее»,— заявил глава МАГАТЭ.

