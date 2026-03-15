Гросси назвал АЭС «Бушер» главным риском ядерной безопасности в Иране

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, прибывший в Москву для участия в конференции по нераспространению, заявил, что его главные опасения в контексте атак на иранскую инфраструктуру связаны с атомной станцией «Бушер». Об этом он рассказал в интервью «Ъ».

«Ядерные объекты не должны подвергаться нападениям. Я об этом говорил в Вене, в Нью-Йорке, везде, это крайне важно», — подчеркнул господин Гросси.

28 февраля США и Израиль атаковали Иран. «Росатом» приостановил работы по постройке новых блоков на АЭС «Бушер».

Глава МАГАТЭ отметил, что удары, наносившиеся до сих пор, были направлены преимущественно на объекты с ограниченными ядерными рисками. «Поймите меня правильно, я ни в коем случае не оправдываю никакие удары по объектам, которые имеют отношение к ядерной инфраструктуре»,— добавил господин Гросси, указав на наличие в некоторых пострадавших местах обогащенного урана.

«Но мои главные опасения, конечно же, связаны с "Бушером". Это действующая атомная электростанция, а подобные объекты должны оставаться неприкосновенными в любых обстоятельствах»,— заявил господин Гросси. Он подчеркнул, что его основная забота — чтобы «Бушер» никак не был затронут боевыми действиями.

