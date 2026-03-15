Гросси обсудил с Лавровым Иран и Украину

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, прибывший в Москву для участия в конференции по нераспространению, провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Об этом он рассказал в интервью «Ъ».

Касаясь разговора с господином Лавровым, глава МАГАТЭ уточнил: «Мы говорили о многих вещах, включая, конечно, специальную военную операцию на Украине и ее перспективы, ну и, естественно, Иран».

«Они прошли очень хорошо»,— оценил господин Гросси встречи с российскими официальными лицами. Он также сообщил о переговорах с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым. «У нас всегда очень насыщенная повестка переговоров, начиная с Запорожской АЭС, конечно, но не ограничиваясь ею», — отметил гендиректор агентства.

По его словам, в этот раз состоялось пленарное заседание с участием представителей различных российских структур. Помимо «Росатома», это Ростехнадзор, МИД, Минобороны и Росгвардия. «Такой формат позволяет взглянуть на ситуацию со всех сторон»,— пояснил господин Гросси.

