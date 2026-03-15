Прозванный «главным синоптиком» бурый медведь Гоша пробудился в зоопарке Ижевска

В зоопарке Удмуртии вышел из спячки бурый медведь по кличке Гоша — «главный синоптик», пробуждением которого в учреждении обозначают приход весны. В этом году крупный хищник проснулся 14 марта, сообщает зоопарк.

«Выходит пока Гоша ненадолго, осматривает свои владения и уходит во внутренний вольер. Но теперь мы точно знаем, что природа просыпается <...> Длинные серые дни зимы останутся позади»,— говорится в сообщении.

Напомним, в том году Гоша вышел из спячки 17 марта.