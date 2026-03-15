Прямая линия с вице-губернатором Москаленко пройдет 19 марта

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Валерий Москаленко в ходе прямой линии ответит на вопросы жителей города. Эфир запланирован на 19 марта, сообщил губернатор Александр Беглов.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Господин Москаленко курирует работу комитета по экономической политике и стратегическому планированию и комитета по государственному заказу. Поскольку чиновник руководит администрацией Петербурга, он может прокомментировать темы, касающиеся государственной службы, контрольно-надзорной деятельности и реализации национальных проектов в Северной столице.

Желающие могут задать вопрос Валерию Москаленко на его странице в соцсети «ВКонтакте» или по телефону 246-79-49.

Татьяна Титаева