Ижевский бизнесмен заплатит 12,9 млн рублей за незаконную добычу песка на Каме

Арбитражный суд Удмуртии обязал руководителя ижевской ресурсной компании выплатить почти 13 млн руб. за незаконную добычу песка на реке Каме. Об этом сообщает минэкологии Татарстана.

Инспекторы Закамского управления выявили нарушение природоохранного законодательства в акватории Камы в районе Нижнекамска в 2023 году. На участке был зафиксирован земснаряд, добывающий общераспространенные полезные ископаемые без лицензии.

«Незаконно добытый песок размещался в границах водоохранной зоны, что является нарушением Водного кодекса РФ. Площадь складируемого песка составила более 10 тыс. кв. м, а объем — 48 тыс. куб. м»,— говорится в сообщении. По подсчетам экологов, сумма ущерба, причиненного недрам, составила 12,9 млн руб.

По данным ГУ МЧС по Татарстану, земснаряд принадлежит физлицу—владельцу компании «"МБ Нерудснаб" Групп». ООО было зарегистрировано в Ижевске в 2022 году. Основной вид деятельности — разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина.

«Инспекторы направили нарушителю претензию, но добровольно возмещать сумму ущерба он отказался. Тогда экологи обратились в Арбитражный Суд Удмуртии»,— отмечается в релизе. Суд поддержал требования министерства и обязал предпринимателя возместить ущерб в полном объеме.