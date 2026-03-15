Житель Азнакаево предстанет перед судом по обвинению в убийстве в общежитии

59-летний житель Азнакаево предстанет перед судом по обвинению в убийстве 42-летнего мужчины. Об этом сообщает следственное управление СКР по Татарстану.

По версии следствия, 18 января 2026 года в одном из общежитий обвиняемый, находившийся в состоянии опьянения, в ходе ссоры нанес потерпевшему несколько ударов в шею. На следующий день мужчина скончался в больнице от полученных травм.

Суд по ходатайству следователя избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Влас Северин