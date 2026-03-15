Россиянин под влиянием мошенников убил женщину в Москве и ограбил ее квартиру

В Москве задержали молодого человека 2005 года рождения, обвиняемого в убийстве 48-летней москвички в квартире на Строгинском бульваре. Он утверждает, что преступление совершил, выполняя указания телефонных аферистов, которые больше месяца убеждали его участвовать в некой «оперативной комбинации».

Как рассказали в СКР, 13 марта подозреваемый пришел в квартиру, вооружившись болгаркой, ломом и кувалдой. Дверь ему открыла 16-летняя дочь хозяйки, которую тоже успели обработать мошенники. Мужчина представился сотрудником правоохранительных органов и начал вскрывать сейф, а девочку отправил на улицу — задержать мать, чтобы та не успела подняться домой. Школьница, встретив мать, сказала ей, что у них в квартире работает сотрудник спецслужб.

Когда женщина зашла в квартиру и попыталась остановить преступника, он набросился на нее, избил и несколько раз ударил ножом. От полученных ран она скончалась на месте. Затем злоумышленник продолжил вскрывать сейф и, по указке кураторов, забрал оттуда несколько тысяч долларов и старинные монеты, после чего выбросил все в окно. Только на следующий день фигурант отпустил девочку и сам покинул квартиру.

Подозреваемого задержали, он признал вину и раскаялся. Против него возбудили дело об убийстве. Сейчас с ним проводятся следственные действия. 16 марта следствие намерено ходатайствовать перед Хорошевским районным судом Москвы о заключении обвиняемого под стражу.