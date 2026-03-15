Полиция выясняет детали гибели девушки, сорвавшейся с балкона в Волгограде
Полиция устанавливает обстоятельства гибели жительницы Волгограда, выпавшей с балкона многоэтажного дома 14 марта. Информацию в ГУ МВД по региону подтвердили журналистам V1.RU.
ЧП произошло около 17:00 на ул. Кропоткина в Тракторозаводском районе. Издание отмечает, что скорая помощь прибыла на место происшествия быстро, но девушку спасти не удалось.
Ранее, 5 марта, на тротуаре у дома №15 по ул. Пражской в Центральном районе нашли окровавленное тело пожилой местной жительницы. Обстоятельства трагедии также устанавливаются.