ФК «Урал» обыграл «Арсенал» со счетом 2:0 в 24-м туре Лиги Pari
Футбольный клуб «Урал» обыграл тульский «Арсенал» в рамках 24-го тура Лиги Pari. Матч прошел на манеже «Урал» в Екатеринбурге и закончился со счетом 2:0 (1:0).
Счет на 14-й минуте открыл полузащитник «Урала» Роман Акбашев, а на 87-й минуте удвоил Никита Морозов.
ФК «Урал» набрал 45 очков и занимает второе место.
Следующий матч ФК «Урал» проведет 22 марта в Екатеринбурге. Его соперником будет «Енисей» (Красноярск).