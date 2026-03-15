ФК «Урал» обыграл «Арсенал» со счетом 2:0 в 24-м туре Лиги Pari

Футбольный клуб «Урал» обыграл тульский «Арсенал» в рамках 24-го тура Лиги Pari. Матч прошел на манеже «Урал» в Екатеринбурге и закончился со счетом 2:0 (1:0).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч 24 тура Лиги Pari между ФК «Урал» и тульским «Арсеналом»

Матч 24 тура Лиги Pari между ФК «Урал» и тульским «Арсеналом»

Фото: ФК «Урал»

Счет на 14-й минуте открыл полузащитник «Урала» Роман Акбашев, а на 87-й минуте удвоил Никита Морозов.

ФК «Урал» набрал 45 очков и занимает второе место.

Следующий матч ФК «Урал» проведет 22 марта в Екатеринбурге. Его соперником будет «Енисей» (Красноярск).

Николай Яблонский