Татарстан вошел в список регионов с наибольшим объемом кредитной задолженности

Общая сумма долга жителей Татарстана достигла 1,1 трлн рублей по состоянию на 1 января 2026 года. Это соответствует шестому месту в списке регионов России, следует из данных Росстата.

Большая часть этой суммы (722,2 млрд рублей) приходится на ипотечные кредиты. В целом по стране задолженность населения перед банками превысила 36 трлн рублей.

Лидером по объему долгов стала Москва с показателем 4,4 трлн рублей. В пятерку также вошли Московская область (2,9 трлн), Санкт-Петербург (1,9 трлн), Краснодарский край (1,6 трлн) и Тюменская область (1,5 трлн). Следом за Татарстаном расположились Свердловская область (1,1 трлн) и Башкортостан (1 трлн).

Влас Северин