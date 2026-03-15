Жительница Североморска попала в больницу после избиения пультом

Бытовой конфликт обернулся госпитализацией жительницы Североморска 1983 года рождения. Ее избил пультом сожитель, сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Дежурная часть получила обращение от медучреждения о причинении телесных повреждений пострадавшей. Полицейские выяснили, между женщиной и ее сожителем ночью произошел конфликт в квартире на улице Падорина. Правонарушитель нанес ей по голове удар пультом от телевизора.

Повреждения квалифицировали как легкий вред здоровью. Полицейские задержали неработающего ранее судимого жителя Североморска. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Татьяна Титаева