Температурный рекорд в Казани обновляется второй день подряд

14 марта столбики термометров в столице Татарстана поднялись до плюс 10,2 градуса. Это значение стало новым рекордом для этого дня, сообщили в Гидрометцентре республики.

Предыдущее достижение для 14 марта было установлено в 2025 году — тогда воздух прогревался до плюс 6,7–8,7 градуса в зависимости от метеостанции.

Накануне, 13 марта, в городе также был перекрыт рекорд шестилетней давности: температура достигла плюс 9,3 градуса, превысив показатели 2020 года (плюс 6,9–7,2 градуса).

Влас Северин