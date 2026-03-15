В Казани на ж/д станции Юдино три вагона грузового поезда сошли с рельсов

На железнодорожной станции Юдино в Казани утром 15 марта три вагона грузового поезда сошли с рельсов. Пострадавших нет, движение составов не нарушено. Об этом сообщает пресс-служба Центрального МСУТ СКР.

По предварительным данным, причиной стало самопроизвольное переключение стрелки. В вагонах перевозили зерно. Следователи Центрального МСУТ СК России проводят проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Влас Северин