Для саратовских специалистов построят служебное жилье с возможностью выкупа

В Саратовской области впервые построят многоквартирный дом для молодых специалистов социальной сферы и сельского хозяйства по программе «Комплексное развитие сельских территорий» (КРСТ). Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин.

Дом на 39 квартир появится в Аткарском районе. Срок сдачи нового объекта запланирован на 2027 год.

Жилье будет предоставляться по договорам социального найма с правом последующего льготного выкупа. Через пять лет стоимость выкупа составит 10% от цены квартиры, через десять лет — 1%.

Также в это году возведут 54 индивидуальных жилых дома в в Турковском, Татищевском, Перелюбском и Лысогорском районах.

