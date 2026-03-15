В Краснодарском крае потушили два очага возгорания на нефтебазе

В пригороде Тихорецка Краснодарского края ликвидировали два из трех очагов возгорания. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Два очага возгорания потушили к 9:00 мск, указали в оперштабе. В тушении огня задействованы 20 пожарных расчетов, личный состав пожарно-спасательных подразделений и специалисты ГУ МЧС России по региону.

Пожар на территории нефтебазы начался в ночь на 15 марта из-за падения обломков сбитых БПЛА. О пострадавших не сообщалось. В оперштабе Кубани сообщили, что фрагменты БПЛА также задели две высоковольтные линии в Тихорецком районе.