Пэров исключили из парламента

Места в парламенте Великобритании больше не будут передаваться по наследству. Ранее депутатами Палаты лордов могли стать представители высшей аристократии. Борьба с этой традицией становится частью предвыборной программы почти каждого либерального правительства на протяжении многих лет.

Отмену наследственного пэрства поддерживает почти все британское общество, говорит журналист и автор Telegram-канала «Кооператив Темза» Павел Борисов:

«Наследственное пэрство — это, по сути, рудимент британской демократической системы. Потому что, кроме Великобритании, право на место в какой-нибудь законодательном органе есть только в Лесото. Это не очень вяжется с современной демократией.

Конечно, Палата лордов далеко не суперважная, и ее голос не является решающим. Тем не менее это кажется британцам пережитком прошлого. Борьба за отмену наследственного пэрства началась довольно давно, еще в 1990-х, когда несколько сотен таких депутатов убрали из Палаты лордов, и лейбористское правительство пообещало большую реформу.

Небольшая ее часть — это окончательная отмена наследственного пэрства. И мнение британцев довольно однозначное: больше 60% это поддерживают, еще примерно 27% не имеет никакого мнения. То есть все британцы в общем и целом за».

В 1999 году либеральное правительство Тони Блэра было вынужденно пойти на сделку с консерваторами и вместо полного исключения наследственных депутатов из парламента сократила их число. Тогда своих мест лишились свыше 500 членов Палаты лордов. Большинство потомственных пэров традиционно поддерживают Консервативную партию.

Вместе с тем на баланс сил в парламенте это решение никак не повлияет, утверждает член Королевского института арбитров Великобритании Илья Рачков:

«Мне представляется, что инициатива имеет глубокое символическое значение. Конечно, вряд ли можно говорить о том, что как-то сильно поменяется расклад между политическими силами. Понятно, что консерваторы как партия умирают, и им на смену приходят другие. Думаю, что это и правильный ответ на скандалы, которые ассоциируются с конкретными членами королевской семьи.

В Великобритании потомственная аристократия все еще достаточно важна, влиятельна и статусна. Например, в совете директоров иметь какого-нибудь баронета считается довольно престижно. Кому-то это помогает решать закулисно вопросы: в Англии общество, в принципе, до сих пор классовое, и многое решается не публично, а кулуарно, в клубах. Для того чтобы попасть в них, необходимо либо иметь определенный тикет, либо звание».

Сегодня в Палате лордов заседает один пэр из России. Это Евгений Лебедев, барон Хэмптонский и Сибирский. Таким титулом наградила его королева Елизавета II в 2020 году. Примечательно, что Евгений родился в Москве, вырос в Лондоне и, скорее всего, никогда не был в Сибири. Его отец — известный предприниматель, миллиардер Александр Лебедев, владелец британского онлайн-издания The Independent.

Николай Малышев